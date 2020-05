Un suspect pris sur le fait d’un vol d’épicerie toujours recherché

Grâce à la vigilance d’un employé et d’un client d’un supermarché à La Prairie, deux voleurs ont été pris sur le fait, ce qui les a forcés à abandonner sur place un panier d’épicerie rempli de vins, viandes et fromages, le 9 mars, vers 14h10.

«Le premier suspect sort et attend son complice à la porte d’entrée des clients, explique la Régie intermunicipale de police Roussillon dans un communiqué. Il l’ouvre de l’extérieur et retient les barrières de sécurité, alors que le deuxième suspect sort avec le panier rempli d’articles.»

Or, leur manœuvre ne passe pas inaperçue aux yeux d’un employé et d’un client. Démasqués, les deux hommes abandonnent tout et quittent à bord d’un véhicule Dodge Journey noir.

La police a pu identifier un des suspects grâce au véhicule, contrairement à son complice.

«Le suspect toujours recherché est un homme de race blanche, environ 40 ans, avec une barbe foncée de style bouc, grand et mince», affirme-t-elle.

Au moment du vol, il portait des espadrilles noires avec un côté de semelle blanc, un pantalon noir, un manteau bleu, un chandail à capuchon gris et une casquette noire avec le logo «UnderArmour» sur le devant.

Toute information concernant cet événement peut être signalée au sergent-détective Marc-André Demers au 450 638-0911, poste 433. Par ailleurs, toute personne qui veut transmettre de l’information de façon anonyme peut contacter l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou en ligne à echecaucrime.com.