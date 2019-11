Près de 40 missions de recherche sur la Voie maritime en 2019

L’unité 56 de la Garde côtière auxiliaire canadienne (GCAC) a récemment publié son bilan de la dernière saison, au cours de laquelle elle a fait 39 missions de recherche, de sauvetage et de remorquage en plus de 85 patrouilles de sécurité et 112 vérifications de courtoisie entre les Villes de Saint-Lambert et Sainte-Catherine.

L’unité a également envoyé 11 membres pour venir en aide à Rigaud lors des inondations du printemps, elle a organisé une activité de nettoyage des îles avec la Voie maritime et a donné des présentations sur la sécurité nautique dans différents organismes.

«Les membres de la GCAC sont tous des bénévoles et ne pourraient fournir ces services gratuits 24/7 au public sans les dons des élus, des municipalités, des entreprises et du public», a-t-on écrit dans un communiqué.

À LIRE AUSSI: Opération de sauvetage dans le bassin de La Prairie

Opération de sauvetage: deux hommes ont chaviré à Sainte-Catherine

Sauvetage sur la rivière Saint-Jacques à La Prairie