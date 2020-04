Un traiteur cuisine 500 plats chaque semaine pour le Complexe le partage

Le Petit potager cuisine des milliers de plats pour ses clients chaque semaine. Le traiteur, qui opère deux succursales à Mercier et à Saint-Constant, en a récemment ajouté plus de 500 à sa production hebdomadaire, afin de soutenir les besoins alimentaires du Complexe le partage.

Ainsi, des citoyens devant recourir à l’aide alimentaire de l’organisme ont pu déguster du spaghetti à la viande au cours de la semaine du 13 avril. Des fajitas au tofu et des pennine au bœuf seront au menu dans les prochains jours.

«Ce n’est pas une très grande charge de travail supplémentaire, puisque nous sommes déjà habitués aux grandes quantités», expliquent les propriétaires Éric Kolouch, Stéphanie Haney et Janie Haney.

Plus précisément, les 500 plats du Petit potager permettent au Complexe le partage d’offrir une plus grande variété de produits et d’en hausser la qualité, souligne Frédéric Côté, directeur général.

«Par exemple, ils sont utiles pour des personnes seules ou celles qui n’aiment pas cuisiner ou ont de la difficulté à le faire», explique-t-il.

Contribution

La contribution communautaire du Petit potager ne date pas d’hier, rappellent les propriétaires.

«Aider fait partie de notre mentalité, disent-ils. Nous avons commencé en 2006, avec une dizaine de clients. Depuis plusieurs années, nous servons des repas aux communautés à très peu de frais, partout dans la Montérégie. Nous savons que tout le monde a besoin d’aide à un moment donné, surtout en ces temps difficiles.»

Ce soutien n’est pas de refus, confirme le Complexe le partage, qui a vu ses demandes d’aide alimentaire augmenter de 50% depuis le début de la pandémie.

«Cette aide nous fait chaud au cœur. La population, les commerces et les Villes nous soutiennent, sans que nous ayons à quémander. Que ce soit en termes de bénévolat, d’argent ou de temps, nous ressentons une vague de générosité sans précédent», affirme le directeur de l’organisme qui dessert La Prairie, Saint-Constant et Sainte-Catherine.

Le lancement en début mars de la campagne Guignolée à l’année, un item à la fois du Complexe le partage a coïncidé avec le début de la pandémie. M. Côté se réjouit que cette initiative ait été lancée avant les circonstances actuelles, puisqu’elle permet de renflouer les approvisionnements de son service alimentaire.