Un travailleur de Candiac reçoit le prix Leader en santé et sécurité du travail

Le président du syndicat de Cascades Groupe Tissu à Candiac, Robert Deshaies, a reçu le prix Leader en santé et sécurité du travail lors du 15e Gala national des Grands Prix de la Commissions des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), présenté virtuellement le 30 octobre.

En poste depuis 20 ans, Robert Deshaies participe à plusieurs comités et sous-comités, qui lui ont «permis d’acquérir une forte crédibilité auprès de ses pairs et de ses gestionnaires», indique la Direction prévention-inspection – Centre-Sud de la CNESST via communiqué.

«Quotidiennement, M. Deshaies priorise la gestion de la santé et de la sécurité du travail en ayant la conviction que la formation des nouveaux employés et le travail d’équipe sont les clés du succès», ajoute-t-on.

Vitro-services honorée

Pour sa part, l’entreprise Vitro-services de Saint-Hubert a été couronnée lauréate bronze dans la catégorie Innovation – Petites et moyennes entreprises. Désirant éliminer l’utilisation des échelles et des escabeaux lors du nettoyage des vitres, Vitro-services a transformé ses véhicules en unité/performance en les équipant d’un réservoir d’eau, de deux systèmes d’hydrotube, d’une pompe à eau, d’enrouleurs électriques de boyaux et de perches télescopiques légères en fibre de carbone.

«Les travailleurs assurent maintenant un nettoyage de qualité tout en ayant les deux pieds au sol. Les risques de chute sont ainsi grandement diminués», mentionne la CNESST.

Tenu à l’échelle de la province, le Gala national de la CNESST vise à honorer les entreprises, les organismes publics et les établissements d’enseignement qui innovent en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.