Un voleur sévit dans les bars à Candiac et Saint-Constant

Les policiers cherchent à identifier le suspect de divers vols effectués dans deux bars le 27 juin, en après-midi.

D’après la Régie intermunicipale de police Roussillon, l’individu a d’abord sévi au bar 222 à Saint-Constant.

«Il s’assoie seul, vole des billets directement dans la caisse et quitte, relate le communiqué de presse. La serveuse se rend compte du vol lors de sa fermeture de caisse en fin d’après-midi.»

Puis, il s’est rendu au bar Le Spot à Candiac où il a joué aux machines à sous.

«L’employé sort pour fumer une cigarette. À son retour, le client est debout au bar, demande à encaisser un coupon et quitte. L’employé remarque plus tard que sa tablette et un paquet de cigarettes ont disparu», ajoute la Régie.

Des images des caméras de surveillance ont capté les gestes de l’individu.

Description

Le suspect est un homme de race blanche dans la trentaine. Il a les cheveux courts aux teintes de blond et de roux et porte la barbichette. Il mesure environ 1,78 m (5 pi 8 po). Au moment des vols, il était vêtu d’un t-shirt blanc, d’un pantalon et d’un manteau noir. Il transportait un sac à ordinateur noir.

Toute information concernant cet événement peut être signalé au sergent-détective Marc-André Demers au 450 638-0911, poste 417. Toute personne désirant transmettre de l’information de façon anonyme peut contacter l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou effectuer un signalement en ligne à echecaucrime.com.