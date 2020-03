Une aide aux personnes handicapées de la Rive-Sud

L’Association des personnes handicapées de la Rive-Sud Ouest (APHRSO) invite les personnes ayant des limitations et leurs proches qui résident sur le territoire de la MRC du Roussillon à communiquer avec elle en cas de besoin.

«Nous savons tous que la situation actuelle est exceptionnelle et nous sommes conscients que le quotidien des personnes et des familles risque d’être éprouvant au cours des prochaines semaines, nous tenons à apporter notre soutien tant aux personnes handicapées, leurs proches, ainsi qu’à nos partenaires qui sont à pied d’œuvre pour la mise en place de mesures de soutien. Pour ce faire, nous avons besoin d’être au fait des réalités vécues et des besoins des personnes», indique l’Association par voie de communiqué.

Bien que ses bureaux soient fermés au public pour une durée indéterminée, elle assure que son personnel est en poste et travaille à «recenser les besoins, être à l’écoute des personnes et de leurs proches, faire des recherches, renseigner et rappeler les mesures d’hygiène et d’isolement mises en place par le gouvernement», écrit-on.

L’APHRSO affirme aussi travailler en étroite collaboration avec plusieurs partenaires du réseau afin d’assurer un filet social aux personnes vulnérables de la communauté.

Ceux qui le souhaitent peuvent communiquer avec l’Association par téléphone au 450 659-6519 ou à info@aphrso.org.