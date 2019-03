Une amende de 323 $ pour avoir jeté la cendre de sa cigarette sur la chaussée

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Alexandre Grégoire a bien l’intention d’aller «jusqu’au bout» pour contester la contravention de 323$ dont il a écopé pour avoir jeté la cendre de sa cigarette sur la chaussée à La Prairie, le 22 mars.

Le Laprairien a dénoncé sur les réseaux sociaux le policier de la Régie intermunicipale de police Roussillon qui a émis l’amende, mettant une photo de ce dernier prise lors de l’interception.

Selon le récit des événements que M. Grégoire a fait au Reflet, le tout a débuté alors qu’il ramassait un repas dans un restaurant du boulevard Taschereau tandis que son époux l’attendait dans la voiture.

«J’étais stationné illégalement sur les feux de détresse. Quand je suis retourné à la voiture, j’ai vu la police. L’agent m’a demandé mes papiers. Il était très arrogant, contrairement à son collègue qui était calme», explique M. Grégoire.

«Quelqu’un qui fume dans la rue va-t-il amener avec lui son cendrier pour ne pas jeter sa cendre à terre?» – Alexandre Grégoire

La situation s’est envenimée lorsque son conjoint, Michael Leduc, a lancé une insulte à l’agent. M. Grégoire affirme que son époux est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Le policier était visiblement fâché, selon le Laprairien. L’agent a fait les vérifications d’usage et a laissé le couple partir sans émettre de contravention.

Arrêtés de nouveau

À peine avoir quitté les lieux, les deux Laprairiens ont été arrêtés, affirment-ils.

«Le policier a supposément vu que je tapais ma cendre de cigarette par la fenêtre. Je me suis tassé le plus rapidement pour ne pas qu’il pense que je faisais un délit de fuite. Sans le vouloir, j’ai traversé une ligne continue. Il m’a demandé de nouveau mes papiers et il est revenu avec deux constats», poursuit Alexandre Grégoire.

Conséquence? L’automobiliste s’est retrouvé avec une amende de 323$ , frais compris, pour avoir jeté sa cendre sur le sol, plus une contravention de 313$ pour avoir roulé sur une ligne continue.

«J’ai dit au policier: “Je ne sais pas ce qui vous prend aujourd’hui, mais ça n’a pas d’allure. C’est ambitionner du monde.” Je ne savais pas que c’était illégal de jeter sa cendre de cigarette dehors, mentionne M. Grégoire. La cendre s’envole au vent. Si je jette les cendres d’une urne dans le lac est-ce que je vais avoir un <@Ri>ticket<@$p> pour ça?»

Contestation

Alexandre Grégoire s’est rendu le jour même au poste de police de la régie pour dénoncer la situation.

«Une lieutenante m’a demandé si je voulais porter plainte en déontologie. J’ai dit oui. Elle était super compréhensive. J’ai été par la suite à la Ville pour contester les billets. Je suis sensé d’avoir des nouvelles d’ici un mois», indique le Laprairien.

Questionné à savoir si le policier peut avoir fait preuve d’homophobie, M. Grégoire affirme que oui.

«J’en suis sûr et certain», lance-t-il.

Mais il précise que sa contestation vise avant tout le fait d’avoir écopé d’une amende concernant la cendre de sa cigarette.

Pas de commentaires de la Régie

La Régie intermunicipale de police Roussillon a fait savoir au Reflet qu’elle ne commentera pas cette affaire étant donné que celle-ci fait l’objet d’une contestation en Cour municipale.

«L’exactitude des faits seront exposés à cette occasion», a fait savoir l’agent François Michaud, des relations médiatiques à la régie.

«La règlementation de la Ville de La Prairie interdit de jeter de la cendre sur le domaine public. Les policiers peuvent signifier un constat d’effraction à tout contrevenant, s’ils le jugent nécessaire», a-t-il rappelé.