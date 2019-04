Une application pour acheter des produits presque périmés en épicerie

Crédit photo : Le Reflet - Vicky Girard

Une application mobile permet à des épiceries Maxi de vendre des articles dont la date d’expiration approche. Flashfood permet aux consommateurs de se les procurer avec des rabais allant jusqu’à 50%.

L’entreprise s’est associée à Maxi pour offrir ses services. Son application fonctionne dans les épiceries de la bannière à La Prairie et à Saint-Constant. Des fruits et légumes, de la viande et des produits laitiers comme du yogourt, entre autres, dont la date de péremption est le lendemain, peuvent être achetés sur l’application directement et ramassés en magasin le jour-même. Les produits disponibles sont mis à jour quotidiennement.

Lorsqu’un consommateur télécharge l’application, celle-ci localise les épiceries les plus près.

Flashfood

Sur son site Web, l’entreprise explique qu’elle est basée à Toronto, mais qu’elle se développe mondialement. Elle est arrivée au Québec en mars. Flashfood souhaite créer un «marché local pour les produits d’épicerie en surplus». Son objectif premier est de permettre «d’économiser de l’argent et de réduire le gaspillage alimentaire».

Exemples de produits

-Bœuf haché mi-maigre réduit de 6$ à 3$;

-Porc haché maigre réduit de 12,48$ à 5$;

-Jus Tropicana orange et pamplemousse réduit de 4,49$ à 2,24$;

-Œufs blancs réduits de 2,99$ à 1,49$;

-Boîte de fruits mélangés réduite de 4$ à 2$.