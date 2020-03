Une artiste à la tête d’une école de chant hors du commun

Fanny Perreault et ses élèves de chant sont devenus une famille. Celle qui a ouvert son école à domicile il y a 10 ans met beaucoup d’efforts pour se distinguer, notamment avec des spectacles non traditionnels.

Derrière une porte close, Liv Chartrand pratique la pièce Into The Unknown du film La Reine des neiges II avec sa professeure de chant au sous-sol de cette dernière. Ses conseils techniques se glissent entre les rires et la complicité évidente entre elle et son élève.

L’adolescente âgée de 17 ans suit des cours de chant avec Fanny Perreault depuis plus de 10 ans.

«J’étais une petite fille quand j’ai commencé, dit-elle. Je peux atteindre des notes vraiment hautes maintenant! Elle m’a aussi donné beaucoup de confiance en moi.»

La mère d’autres élèves, Annie Chénier, confirme que ses enfants ont pris beaucoup d’assurance.

«Ma fille de 10 ans [qui suit des cours depuis 4 ans] était gênée et entrait peu en contact avec les autres. Les cours de chant de Fanny l’ont transformée. Elle m’a raconté que dans sa classe, elle a levé la main pour faire son exposé oral en premier. Elle n’aurait jamais fait ça avant! Elle est aussi meilleure en anglais», confie Mme Chénier.

Pour sa part, Tracy Michaud-Trépanier considère sa professeure de chant comme sa grande sœur.

«Je suis partie de zéro quand elle m’a prise sous son aile [il y a 9 ans]. Je n’avais aucune notion, mais j’aimais chanter. Je ne comprends pas ce qu’elle a fait, mais aujourd’hui, j’étudie en théâtre musical grâce à elle», témoigne la jeune femme de 22 ans.

Les deux élèves se sont également liées d’amitié. Elles avouent faire des confidences à Mme Perreault qu’elles ne font «même pas à leurs parents».

«Nous sommes comme une famille. Même les nouveaux, on les accueille à bras ouverts», laisse savoir Tracy Michaud-Trépanier.

Mme Perreault ajoute que c’est ce dont elle est le plus fière.

«J’en ai donné beaucoup des cours de chant dans des écoles, mais il n’y a aucune chimie qui se compare à celle que je vois quand nous répétons en groupe dans le salon de mon sous-sol», exprime-t-elle.

À son avis, il y a plusieurs différences entre les cours de chant dans les écoles et ceux à la maison. D’abord, l’ambiance chaleureuse, mais surtout le fait que les élèves ne ressentent pas autant de pression que dans un cadre académique.

La publicité du spectacle de l’année dernière.

Spectacles

Fanny Perreault tenait à ce que les parents de ses élèves ne trouvent pas ses spectacles ennuyants.

«Moi, mon père s’endormait pendant mes spectacles et ma mère devait le réveiller quand c’était ma prestation de quelques minutes», raconte-t-elle.

Ainsi, la chanteuse de 37 ans s’efforce de trouver une thématique, comme «Disney et compagnie» cette année. Deux de ses proches assurent l’animation dans les rôles comiques de deux femmes âgées. De la danse est également incorporée aux performances et le spectacle se veut interactif, en plus d’être au centre de décors élaborés.

Les billets pour le spectacle annuel qui aura lieu à l’école Monseigneur-A.-M.-Parent à Saint-Hubert, le 4 avril, à 19h. Ils sont en vente auprès de Fanny Perreault au coût de 20$. Les intéressés peuvent la contacter sur Facebook.

Carrière

Fanny Perreault trouve également le temps de poursuivre sa propre carrière. Il y a un an, elle a lancé un album de cinq pièces appelé Noir et blanc. Elle y aborde les difficultés qu’elle a eues à concevoir un enfant.

La chanteuse performe dans des événements corporatifs, des mariages ou autres la fin de semaine.