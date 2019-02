Une barrière de glace devant son entrée

Crédit photo : Gracieuseté - Daniel Tremblay

Daniel Tremblay, un résident de la 5e avenue à Delson ne l’a pas trouvé drôle lorsqu’il a voulu garer sa voiture dans le stationnement de sa demeure, le lundi soir 25 février. Une véritable barrière de glace haute de 48 cm (19 po) obstruait son entrée.

Ces monceaux de glaces soudés par le froid provenaient du déglaçage de la rue.

«Je te remercie Delson de ne pas avoir fait au moins un petit effort pour me laisser ne serait-ce qu’une petite pente pour que je puisse rentrer. Merci encore de m’avoir laissé comme ça pour que je puisse me briser le dos et m’arracher les bras», a écrit ce résident sur la page Facebook du Reflet.

Le Journal a communiqué avec la Ville pour obtenir de plus amples informations sur cette méthode de déglaçage et attend la réponse de la Municipalité.