Une bonne mise à jour pour le Kia Sportage 2020

Article par William Clavey

Trois ans après sa refonte, le Kia Sportage reçoit une bonne mise à jour pour l’année-modèle 2020. Présenté au Salon de Chicago, le VUS compact du constructeur coréen arrivera dans les concessionnaires d’ici ce printemps.

Un air de famille

Depuis l’arrivée de la Kia Stinger, la marque change tranquillement l’allure de sa gamme afin de conserver une cohérence dans le design vis-à-vis son modèle phare. On l’a vu avec la toute nouvelle Kia Forte. C’est maintenant autour du Sportage de suivre la tendance.

Du premier coup d’œil, on aperçoit une calandre légèrement modifiée, incorporant une nouvelle grille ainsi qu’un parechocs redessiné, semblables à ceux de la Stinger et la Forte. De nouveaux phares à DEL, de nouvelles jantes, ainsi que des feux arrière redessinés participent tous à rafraichir l’allure du petit VUS.

Côté mécanique, rien ne change. Les Sportage de base sont toujours alimentés par un quatre cylindres de 2,4 litres d’une puissance de 181 chevaux et un couple de 175 lb-pi. Le 2,0 litres turbo, offert sur les déclinaisons plus cossues, développe 237 chevaux et un couple de 260 lb-pi. Les deux moteurs sont associés à une boîte automatique à six rapports, qu’on opte pour le rouage à traction ou intégral.

C’est plutôt au niveau de la technologie que les changements sont marquants. Il sera désormais possible d’équiper le Sportage des plus récentes technologies en matière de sécurité, comme la détection de la somnolence, le détecteur de changement de voie et l’arrêt d’urgence en cas de collision. Une nouvelle interface multimédia, incorporé dans un écran tactile de huit pouces, vient désormais de série avec Android Auto et Apple CarPlay. Kia en également profité pour changer le design du volant et des buses d’aération dans l’habitacle. De nouvelles couleurs de carrosserie et de nouveaux matériaux pour les sièges sont également de la partie.

Aucun prix de vente n’a encore été dévoilé pour le marché canadien. Nous en saurons davantage peu avant son arrivée chez les concessionnaires.