Une Camaro Hennessey de 1200 chevaux!

Article par Marc-André Gauthier

Le préparateur Hennessey, connu pour ses versions haute performance de véhicules américains et de quelques voitures exotiques, a dévoilé aujourd’hui ce qui sera un autre monstre de puissance.

Après avoir fait une Camaro de 1000 chevaux baptisée « l’Exorcisme » pour rivaliser la Dodge Demon, Hennessey propose aujourd’hui la « Résurrection ».

Basée sur la Camaro ZL1, une voiture déjà assez puissante avec ses 650 chevaux, la Resurrection propose de remplacer le V8 suralimenté de 6,2 litres de la Camaro par la version du même moteur, mais que l’on retrouve dans la Corvette ZR1 d’ancienne génération. Ainsi, avec des pièces plus résistantes, et plus performantes, Hennessey obtient 1200 chevaux.

Cette Camaro Ressurection ne sera disponible qu’en 24 exemplaires, au coût de 200 000 $. Au moins, Hennessey indique que ce montant comprend une Camaro ZL1 neuve, d’une valeur de 70 000 $, et les modifications.

Aux 1200 chevaux se joignent 1000 lb-ft de couple. Ce duo nous promet un 0-100 km/h en 2,3 secondes, un quart de mile en 9,3 secondes, et une vitesse de pointe supérieure à 350 km/h.

L’avantage de faire affaire avec un préparateur de renom, c’est qu’on a même droit à une garantie! Ainsi, Hennessey vous couvre pour 1 an, ou 19 200 km.