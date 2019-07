Une camionnette Ford Bronco pour riposter au Jeep Gladiator?

Article par Guillaume Rivard

Le Ford Bronco de nouvelle génération n’arrivera pas sur le marché avant 2020, mais il suscite énormément d’intérêt chez les amateurs d’automobile. Tout le monde reste à l’affût de la moindre parcelle d’information, qu’elle soit officielle ou officieuse.

Nous savons que le Bronco aura un toit et des portières amovibles comme le Jeep Wrangler, un châssis (et sans doute un moteur) partagé avec le Ranger, de même qu’une variante plus compacte basée sur la plateforme de l’Escape et pour l’instant surnommée « bébé Bronco ». Il y aura également un Bronco hybride, nous dit Ford.

La compagnie ne s’arrêtera pas là, toutefois. Selon ce que rapporte AutoForecast Solutions, Ford prévoit lancer une camionnette dérivée du Bronco afin de rivaliser directement avec la nouvelle vedette de Jeep, le Gladiator.

Par contre, il semble que nous devrons attendre encore cinq ans, car la production ne commencerait pas avant l’été 2024, soit en même temps ou presque que l’arrivée du Ranger de nouvelle génération. Rappelons que l’usine de Wayne, au Michigan, a profité d’une modernisation au coût de 850 M$ en 2017 pour se préparer à fabriquer le Ranger et le Bronco.

Le site web affirme que les travaux de conception et d’ingénierie ont débuté quelques mois avant la sortie du Gladiator. Un prototype de ce qu’on croit être le Bronco a été aperçu plus tôt cette année avec une cabine simple et des panneaux de F-150 Raptor (ici sur les images), mais une future camionnette Bronco aurait sans doute un empattement plug long.

Pendant les années 1960, le Ford Bronco a été offert temporairement sous la forme d’une petite camionnette à cabine simple et à deux portes, sauf qu’il est quasi certain que Ford opterait cette fois-ci pour une cabine double à quatre portes avec une caisse courte à l’arrière – un peu comme pour le défunt Explorer SportTrac, mais avec plus de caractère et de bien meilleures compétences.

Pour les amateurs de performance, des versions Raptor du VUS et de la camionnette Bronco sont même assez probables, selon certaines sources.

Bref, la bataille entre Ford et Jeep promet d’être mémorable. Et n’oublions pas que FCA entend aussi faire revivre la camionnette intermédiaire Dakota.