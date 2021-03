Une campagne invite les jeunes adultes à faire le saut en politique municipale

Une nouvelle phase de la campagne Je me présente cible les jeunes adultes afin de les encourager à faire le saut en politique municipale.

Ces derniers sont invités à prendre part à des séances d’informations virtuelles organisées par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).

En Montérégie, celles-ci auront lieu les 13, 18, 20, 24 et 31 mars, ainsi que les 7 et 14 avril. Ces séances sont l’occasion d’échanger en ligne et d’en apprendre davantage sur la politique municipale, dans un contexte adapté aux réalités régionales.

Les jeunes de 18 à 34 ans comptent pour environ le quart de la population alors qu’ils représentaient moins de 9% des candidatures aux élections municipales de 2017.

Le second volet de cette campagne ainsi à démystifier la politique municipale auprès des jeunes adultes.

«Une bonne façon de s’impliquer dans sa communauté, d’avoir une influence sur son milieu de vie, c’est de faire le saut en politique municipale. Pour l’avoir fait moi-même, je sais très bien ce que représente la décision de se présenter, témoigne la ministre des Affaires municipales Andrée Laforest. Il est important de se faire confiance et de s’informer sur le soutien et les ressources disponibles.»

L’adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse Samuel Poulin relève que «les fonctions de maire et de conseiller sont fondamentales dans notre société. Ce sont ces personnes qui priorisent les projets et qui prennent les décisions qui ont un effet direct sur les citoyennes et les citoyens. Nous pouvons penser ici, par exemple, au développement d’infrastructures et à la mise en place d’un budget. En s’engageant activement dans la vie municipale, les jeunes peuvent avoir de l’influence, agir en tant que décideurs.»

Plus de 8 000 postes seront en élection dans les municipalités du Québec le 7 novembre 2021.

Rens. : https://jemepresente.gouv.qc.ca/je-minforme/seances-dinformation/.