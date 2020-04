Une campagne pour remercier les proches aidants

Le Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ) lance sa campagne Proches aidants, grâce à vous, les personnes vulnérables restent à la maison, afin de remercier les personnes proches aidantes et leur rappeler qu’il existe des services pour les soutenir.

«Aujourd’hui plus que jamais, les personnes proches aidantes sont des acteurs primordiaux du réseau de la santé, que ce soit en CHSLD ou à domicile, écrit le RANQ dans un communiqué. L’appel à l’aide pour que les personnes aidantes puissent soutenir les professionnels de la santé épuisés démontre que depuis toujours, sans l’aide des proches aidants, le réseau de la santé ne pourrait assurer l’entièreté des soins aux ainés, aux adultes ou enfants malades, blessés ou en situation de handicap.»

«Pourtant, cette crise masque l’apport essentiel des proches aidants à domicile», eux qui «ont assumé encore plus de tâches et de soutien qu’à l’accoutumée, et ce, sans relève ni soutien financier», écrit-on.

De l’avis de la coordonnatrice aux développement du Regroupement, Mélanie Perroux, reconnaitre le rôle des proches aidants dans cette pandémie et exprimer de la gratitude envers eux, «qui permettent au quotidien la distanciation physique, mais solidaire, des personnes vulnérables», est primordial, affirme-t-elle.

«De nombreuses personnes proches aidantes se sentent abandonnées et invisibles, ce qui ajoute à leur détresse», ajoute Mme Perroux.

Les risques d’épuisement et de contamination à domicile

La coordonnatrice générale du RANQ, Josée Côté, se dit quant à elle inquiète d’une hausse des cas de contamination à domicile en raison du manque de protections pour les proches aidants.

«Nous observons que beaucoup de personnes aidantes se sentent plus en sécurité en comptant sur la famille que sur les services à domicile assurés par des ESSAD, des organismes communautaires ou réseau de la santé. Or, les proches aidants n’ont pas accès à des protections adéquates et ne sont pas formés pour les utiliser en toute sécurité», dit-elle.

Selon le Regroupement, la plupart des proches aidants ont perdu les services de répit, les centres de jours ou l’école, qui leur permettaient de «reprendre des forces ou de travailler».

De ce fait, «un effet rebond est à craindre où la santé physique et mentale des personnes aidantes aura été tellement mise à mal que ces dernières ne seront plus en mesure de prendre soin de la personne et auront-elles mêmes besoin de soins», écrit-on.