Une Chevrolet Corvette à moteur central aperçue sur les routes du Michigan

Article par William Clavey

Ça fait longtemps que General Motors nous agace avec une potentielle Chevrolet Corvette à moteur central.

En fait, ça fait plus de 50 ans qu’on nous en parle, mais voilà que les rumeurs se font de plus en plus persistentes. Un prototype a même été aperçu à quelques reprises sur la route et sur les circuits de course.

Pas pour Detroit

Même si GM demeure silencieux au sujet de son nouveau bolide, les multiples images et vidéos qu’on a vu circuler sur Internet nous confirment qu’en effet, une Corvette à moteur central arrivera dans un avenir rapproché, mais on ignore quand.

Pour le Salon de l’auto de Detroit, qui ouvrira ses portes en janvier? Pas certain. Nous connaissons la programmation du constructeur pour le salon en janvier, et les chances sont peu probables qu’une nouvelle Corvette soit dévoilée lors de l’événement.

À moins qu’on nous prévoie une surprise de dernière minute, il est fort probable qu’on doive attendre encore une autre année avant qu’elle se pointe le bout du nez. Mais rien n’est clair ni confirmé à ce sujet.

Cela n’empêche pas les ingénieurs de rouler avec des prototypes camouflés, et c’est exactement ce qu’un citoyen du Michigan a récemment affiché sur son compte Instagram. On y aperçoit des images d’une supervoiture ressemblant étrangement à une future Corvette avec son nez pointu, ses coups de crayons angulaires et ses proportions de voitures exotiques rappelant d’autres bagnoles à moteur central comme les Lamborghini et la Ford GT, par exemple.

Qui sait, peut-être que ce mystérieux bolide sera autre chose que la Corvette? Serait-il plutôt une superbombe Cadillac? Chose certaine, il y a un bolide très excitant qui s’en vient chez GM!