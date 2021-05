Une clinique mobile de dépistage de la COVID-19 à Candiac

Une journée de dépistage mobile de COVID-19 est prévue au Complexe Roméo-V.-Patenaude, le mardi 25 mai. Il sera possible de se faire tester de 9h30 à 16h, avec ou sans rendez-vous.

Les cliniques offrent désormais aux personnes de six ans et plus qui répondent à certaines conditions la possibilité de se faire dépister par gargarisme. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO) précise qu’il faut éviter de boire, manger, se brosser les dents, fumer et vapoter au moins une heure avant le test.

D’autres cliniques seront également accessibles à Beauharnois le 26 mai, à Mercier le 27 mai, et à Vaudreuil-Dorion le 28 mai.

Gratuit et confidentiel, le service de dépistage s’adresse aux gens qui :