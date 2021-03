Une coalition citoyenne pour la préservation des anciens golfs s’affiche

La Coalition des terrains de golf en transition, formée de six comités citoyens en faveur de la sauvegarde des espaces verts à ces endroits, appuie publiquement la démarche des maires de Candiac, Terrebonne et Mascouche visant à modifier la Loi sur l’expropriation et à doter les villes d’outils supplémentaires pour mieux revaloriser ces sites vacants.

Le regroupement, auquel s’est associé celui des citoyens de Candiac opposés à tout projet immobilier sur l’ancien golf de leur ville, fait valoir que ces espaces verts «permettraient de répondre aux objectifs de développement urbain durable que s’est donnés la région métropolitaine».

Qualifiant les anciens golfs d’îlots de fraîcheur, la coalition vante les avantages écologiques et climatiques à conserver ces endroits tels quels, entre autres la présence de milieux humides et hydriques dont l’importance à ce niveau est souvent sous-estimée.

«De plus, la contribution des parcs nature de proximité pour le maintien de la santé physique et mentale des citoyens a également été mise en lumière par la pandémie», ajoute-t-elle.

La coalition est composée des regroupements suivants: Les amis du Parc Meadowbrook, Rosemère Vert, Regroupement des citoyens de Candiac, Mouvement citoyen parc nature Beloeil, Dernier espace vert de Chambly et Comité de sauvegarde du golf Le Boisé – Terrebonne. Elle dit détenir l’appui de la Fondation David-Suzuki et de la Société pour la nature et les parcs, notamment.

L’ancien terrain de golf à Candiac a été acheté par le développeur immobilier Groupe Maison Candiac. Celui-ci tient des consultations en parallèle de la démarche de la Ville.