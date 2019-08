Une course de tracteurs à gazon !

La 4e édition de la course de tracteurs à gazon de Saint-Zotique se tiendra le samedi 7 septembre et plus de 1 000 personnes sont attendues à la plage municipale.

«Ça commence effectivement à être gros. La CTGQ, l’Association des coureurs de tracteurs à gazon du Québec a son propre circuit et nous en faisons partie. Il y a des coureurs d’un peu partout et ils seront ici le samedi. Ça va bouger», lance Louis-Cédrik Leduc, coordonnateur des relations avec le milieu de Saint-Zotique.

Bien que cette année aucun porte-parole n’ait été désigné, on compte accueillir les gens en grand.

«Il y a de nombreuses courses. Dans plusieurs catégories, comme les 1 cylindre, les 2 cylindres, la féminine en ovale, la course à obstacles, mais aussi une course de minis VTT pour les enfants de 12 ans et moins. On a bien hâte de voir ça», confie le jeune homme.

Par ailleurs, un service de cantine sera offert tout au long de la journée. Le Marché estival de la plage aura lieu au même moment que les courses. C’est une quinzaine d’exposants locaux qui seront présents sur le site. L’accès à la plage est gratuit pour les Zotiquiens et est de 5 $ pour les amateurs de courses d’ailleurs.

Le rendez-vous sportif se tient de 11 h à 18 h.