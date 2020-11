Une demande encore plus grande cette année pour Les paniers de Noël de Suzie

Si la pandémie a eu un impact inévitable sur leur confection, la demande est encore plus grande cette année pour Les paniers de Noël de Suzie.

Créés il y a 14 ans par la directrice générale de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie Suzie Roy, Les paniers de Noël de Suzie permettent aux familles en situation financière précaire de vivre elles aussi la magie de Noël.

«Quand il n’y a plus de ressources, nous, on est là.» – Suzie Roy, directrice générale de la Fondation du Centre jeunesse



«Pour les familles, ça ne change rien; elles vont recevoir un panier tout aussi personnalisé, explique Suzie Roy au Courrier du Sud. Mais beaucoup a changé pour la préparation des paniers. On ne pouvait évidemment pas accepter de recevoir des milliers de cadeaux achetés et emballés par la population. On a donc demandé un don de 50$ par cadeau, puis on les a tous achetés et emballés.»

La Fondation remettra cette année plus de 3000 cadeaux personnalisés aux enfants des 525 familles inscrites ainsi qu’aux jeunes résidant en centres jeunesse.

Prochaine étape

Hors de question également cette année pour la Fondation d’organiser son traditionnel rassemblement d’une journée pour confectionner les paniers d’épicerie personnalisés pour les 525 familles.

«Ça se fera sur cinq jours plutôt qu’un seul, entre le 12 et le 19 décembre, expose Suzie Roy. Les commandes seront préparées au rythme d’une à toutes les quinze minutes, par les employés des épiceries Maxi participantes. Les bénévoles pourront ensuite les récupérer et aller les porter aux familles.»

Demande grandissante

«On a reçu encore plus de demandes d’aide cette année en raison de la COVID, ajoute la directrice générale de la Fondation. Plusieurs personnes sur la Rive-Sud doivent actuellement composer avec des problèmes d’insécurité alimentaire.»

La Fondation a ainsi remis plus de 100 000$ en cartes-cadeaux d’épicerie pour des besoins urgents depuis le début de la pandémie, avec l’aide de son partenaire, le groupe Loblaw.

«Les banques alimentaires font un travail extraordinaire mais des fois, ce n’est pas suffisant», se désole Suzie Roy.

«On remercie grandement les donateurs pour leur générosité et on leur souhaite de joyeuses fêtes, ajoute Mme Roy. On espère que 2021 sera meilleure que 2020.»

La Fondation accepte toujours les dons pour la campagne des Paniers de Suzie, au fcjmonteregie.org/activite/les-paniers-de-noel-de-suzie. Pour 50$, le donateur sera jumelé avec un jeune, qui recevra un cadeau personnalisé. La Fondation accepte également les dons de denrées.