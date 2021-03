Une dizaine de collaborateurs se joignent à L’Information d’affaires d’ici

Gravité Média, qui possède notamment Le Reflet, est fière d’annoncer la venue d’une dizaine de chroniqueurs spécialisés au sein de son média L’Information d’affaires d’ici, la référence d’information économique de la communauté d’affaires de la Montérégie depuis 30 ans.

Ils ont été choisis parce ce sont des experts établis dans leur domaine respectif et que leurs points de vue constitueront une valeur ajoutée au contenu régulier produit par nos salles de rédaction.

«Cet ajout est le fruit d’une décision mûrement réfléchie, afin de répondre aux attentes des gens d’affaires et décideurs de la Montérégie qui cherchent constamment à repousser leurs limites pour grandir», dévoile Julie Voyer, PDG de Gravité Média.

«En tant que leur partenaire en affaires, on veut les accompagner au maximum, sachant que tous les décideurs n’ont pas tous le même bagage de connaissances et ne disposent pas des mêmes ressources pour prendre des décisions éclairées», poursuit-elle.

Un sujet à la fois, ces chroniques mensuelles pourraient donc leur permettre de pousser plus loin leurs réflexions pour mieux positionner par la suite leur entreprise sur plusieurs plans.

«Nous sommes convaincus que les employés – parce qu’ils sont les humains derrière les entreprises – et ceux qui s’intéressent au domaine de l’économie de la Rive-Sud y trouveront aussi leur compte», avance-t-elle.

Le contenu spécialisé en détail

Fiscalité et comptabilité, ressources humaines, droit des affaires, démarrage ou développement des entreprises, transfert de compagnies, etc., les chroniqueurs aborderont une foule de volets du domaine des affaires.

Le journaliste économique réputé René Vézina, qui collabore avec les journaux de Gravité Média depuis près de deux ans, continuera de partager ses opinions auprès des lecteurs de L’Information d’affaires d’ici. La sommelière connue Jessica Harnois et sa collaboratrice Mariève Isabel se joindront quant à elles à l’équipe de chroniqueurs, tout comme les cabinets BJC, pour la comptabilité, PVRH, pour les ressources humaines, Trivium Avocats Notaires Conseils, DEL, le Centre d’entrepreneuriat des Grandes-Seigneuries et Capital Conseil.

Ne manquez pas non plus les chroniques de Hugo Bélanger, qui investit activement à la bourse depuis plusieurs décennies. Il partagera ses trucs et astuces avec vous. Pour sa part, Line Rivard, d’Analystech, produira des analystes techniques.

Pour faire connaissance avec nos nouveaux chroniqueurs, il suffit de cliquer sur ces hyperliens.

Le point de vue de René Vézina

Le droit des affaires – Par Trivium Avocats Notaires Conseils

Trucs pour investir à la bourse – Par Hugo Bélanger

Outils de ressources humaines – Par le Club PVRH

Analyses techniques – Par Analystech

Accompagnement des entreprises – Par le Centre d’entrepreneuriat des Grandes-Seigneuries

Accompagnement des entreprises – Par DEL

Comptabilité et fiscalité – Par BJC

Gestion, financement et transfert d’entreprises – Par Capital Conseil

Tout savoir sur les vins – Par Jessica Harnois et Mariève Isabel