Une dizaine de nouveaux cas actifs de COVID-19 à La Prairie en une semaine

Plus précisément, 13 nouveaux cas actifs ont été recensés à La Prairie entre les 23 et 28 mars, rapporte la Direction de santé publique de la Montérégie, portant le nombre actuel dans cette ville à 25.

Des hausses ont aussi été enregistrées à Candiac, Saint-Constant et Saint-Philippe, alors que Delson et Saint-Mathieu ne comptent plus de cas actifs sur leur territoire.

En Montérégie, le nombre de personnes déclarées positives à la COVID-19 a augmenté dans tous les groupes d’âge sauf chez les personnes de 70 ans et plus, indique la Santé publique.

Bilan par ville

Candiac: 13 (+6)

Delson: aucun (environ -4)

La Prairie: 25 (+13)

Saint-Constant: 9 (+4)

Sainte-Catherine: 7 (-2)

Saint-Mathieu: aucun (stable)

Saint-Philippe: 5 (environ +4)