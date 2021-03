Une dizaine de nouveaux cas de COVID-19 en moins d’une semaine

Alors qu’aucun nouveau cas de COVID-19 n’a été enregistré dans la région lors du dernier bilan le 2 mars, une dizaine de cas supplémentaires recensés dans les cinq derniers jours s’ajoutent désormais à la liste, indique la Direction de santé publique de la Montérégie.

Plus ou moins 12 personnes ont été déclarées positives au coronavirus sur le territoire couvert par Le Reflet en date du 7 mars. Les hausses les plus marquées sont à La Prairie et Saint-Philippe, alors que Candiac, Saint-Constant et Sainte-Catherine enregistrent des baisses.

Bilan par ville

Candiac: moins de 5 cas (baisse)

Delson: 7 cas (environ + 2)

La Prairie: 10 cas (+4)

Saint-Constant: 9 cas (-3)

Sainte-Catherine: 8 cas (-6)

Saint-Mathieu: moins de 5 cas (stable)

Saint-Philippe: 11 cas (environ + 6)