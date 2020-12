Une éclosion dans un hôpital force le transfert de patients

Le Centre intégré de santé et des services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSMO) confirme que huit patients de l’Hôpital du Suroît à Salaberry-de-Valleyfield ont été déclarés positifs à la COVID-19 récemment, forçant leur transfert vers des zones chaudes.

Ainsi, trois d’entre eux ont été placés à l’Hôpital Anna-Laberge à Châteauguay, alors que les cinq autres se trouvent désormais au Centre d’hébergement de Châteauguay pour y être soignés.

«L’équipe de la prévention et contrôle des infections assure les suivis de l’éclosion à l’Hôpital du Suroît et plusieurs mesures sont mises en place, dont des dépistages systématiques sur une base régulière pour les employés et les patients, détaille Jade St-Jean, conseillère cadre aux communications externes, relations médias et ministérielles au CISSSMO. Des enquêtes épidémiologiques sont aussi en cours.»

Mme St-Jean ajoute qu’un comité éclosion a été créé dont l’objectif est de «coordonner la situation et s’assurer de l’application rigoureuse de toutes les mesure de prévention et contrôle des infections».

«Nous demeurons à l’affût de l’évolution de la situation», ajoute-t-elle.