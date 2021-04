Une école de Delson contrevient aux règles sanitaires, selon une mère

Selon la mère d’un élève à l’école primaire alternative des Cheminots à Delson, les consignes sanitaires peinent à être respectées, notamment la distanciation ou le manque de suivi lorsqu’un enfant a des symptômes s’apparentant à ceux de la COVID-19.

Celle qui souhaite garder l’anonymat a fait savoir au Reflet que plusieurs situations ont été rapportées par sa fille.

«Lorsqu’elle leur demande de respecter les règles, elle se fait dire de se mêler de ses affaires», déplore-t-elle.

Elle affirme, par exemple, qu’après un cas déclaré, aucune classe ne semble avoir été fermée. La mère a également été témoin d’un parent venant chercher son enfant malade à l’école sans masque alors qu’il était absent en raison de symptômes la veille. Celui-ci a été ramené le lendemain sans avoir passé de test de dépistage de la COVID-19, dit-elle.

«Il toussait, avec le regard malade et tremblait. Je me demande pourquoi on n’oblige pas les enfants malades à se faire tester», indique-t-elle en ajoutant qu’elle le fait pour les siens.

La mère a également été outrée de voir, à l’entrée de l’école, des petits gâteaux pour que les gens se servent.

Elle confie avoir un enfant qui fréquente une autre école qui, à son avis, est plus transparente. Ses préoccupations proviennent de la comparaison entre les deux établissements scolaires, soutient-elle.

Respect rigoureux, selon le CSSDGS

De son côté, le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries, qui ne se prononce pas directement sur les situations portées à son attention, fait savoir que «toutes les équipes-écoles respectent rigoureusement les balises de la Santé publique et du gouvernement».

Toutefois, Hélène Dumais, directrice adjointe au service du secrétariat général et des communications, reconnaît que «la vie dans nos milieux est différente des années passées. C’est le cas particulièrement dans les écoles alternatives où les parents ne peuvent être aussi présents et impliqués qu’auparavant».

En ce qui a trait aux enfants qui ont des symptômes pouvant s’apparenter à ceux de la COVID-19, Mme Dumais soulève qu’il est demandé aux parents de remplir l’outil d’autoévaluation en ligne et de suivre les consignes pour leur enfant. Elle souligne la collaboration des parents à cet égard.

C’est ce qu’a d’ailleurs communiqué la direction de l’école des Cheminots après un cas confirmé de COVID-19, le 3 avril, selon une lettre dont le Journal a obtenu copie. On peut y lire que l’école est demeurée ouverte et que les personnes en contact étroit avec le cas ont été contactées par la Santé publique. On ne demande pas à passer de tests de dépistage, mais à rester vigilant et à consulter l’outil d’autoévaluation.

La directrice a également rassuré les parents par courriel en leur confirmant que les mesures sont respectées, mais en leur demandant de respecter la distanciation au moment d’aller chercher les enfants. Puis, mentionne qu’ils ne devraient pas les laisser jouer avec des enfants de différentes familles au parc à proximité.

Ce message a choqué la mère, notamment en raison «du petit mot afin que certains parents se culpabilisent comme si c’était uniquement de leur faute», dit-elle.