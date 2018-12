Une édition encore plus intense de la Subaru WRX STI s’en vient

Article par William Clavey

Dans d’autres marchés, Subaru vend depuis quelque temps une déclinaison encore plus intense de sa WRX STI.

Introduite pour la première fois au Japon en 2011, la S206 – alimentée par un moteur de 2,0 litres turbocompressé, et non un 2,5 litre turbo comme les STI qu’on a ici, incorporait plusieurs modifications mécaniques, dont une suspension repensée, des composantes de carrosserie allégée, un moteur plus puissant ainsi que des freins surdimensionnés afin qu’elle soit encore plus sauvage sur les circuits de course.

Le plus récent modèle, la S208, commercialisée en quantité très limitée lors de l’année modèle 2017, développait une puissance totale 325 chevaux, soit 15 chevaux de plus que l’auto d’origine, et un couple de 319 lb-pi.

Maintenant, il y en a une nouvelle qui s’en vient, la S209. Et, selon ce que Subaru vient de nous annoncer, elle sera vendue sur notre marché.

Prévue pour Detroit

C’est au Salon de Detroit, le mois prochain, que Subaru présentera son nouveau bébé. Tout cela nous intrigue, car on s’attendait plutôt à voir apparaître la nouvelle WRX, celle qui est supposée être assemblée sur la nouvelle Subaru Global Platform, la même architecture qui sert à l’Impreza actuelle.

Hélas, il faudra attendre encore un peu avant l’arrivée d’une toute nouvelle mouture. L’attente en vaut toutefois la peine, car ça permet à Subaru de sortir des déclinaisons spéciales de l’ancienne, comme cette S209, un bolide qui risque de plaire aux collectionneurs.

Elle sera sans surprise très nichée, et commercialisée en quantité limitée. Aucune information technique n’est encore dévoilée, ni de prix ou de date de sortie, mais Subaru a publié une courte vidéo sur sa chaîne Youtube démontrant un prototype orné des iconiques jantes dorées ainsi que d’un énorme aileron estampé sur le coffre en train de rouler à fond de train sur un circuit de course.

La question qui tue, et celle que tous les puristes du bolide aimeraient savoir: allons-nous enfin recevoir une STI propulsée par le fameux moteur Boxer de 2,0 litres? Il faudra attendre au Salon de Detroit pour obtenir la réponse.