Une édition spéciale pour les 10 ans de la Porsche Panamera

Article par Guillaume Rivard

La Porsche Panamera a vu le jour en 2009 et, pour souligner l’occasion, le constructeur lance une édition spéciale 10e anniversaire arborant des éléments de design exclusifs et un équipement bonifié.

Elle est disponible au Canada avec les versions Panamera 4 et Panamera 4 E-Hybrid. Les premières livraisons sont attendues cet hiver.

D’abord, vous remarquerez les jantes Sport Design de 21 pouces de couleur or blanc métallisé et le logo « Panamera10 » sur les portes avant, aussi en Or blanc métallisé. Ce même logo orne la contre-porte côté passager avant et les seuils de portes. Dans l’habitacle, les surpiqûres de couleur or blanc contrastent avec le décor noir.

La Porsche Panamera Édition 10e anniversaire se dote également de série d’une aide au stationnement avec vue panoramique, de phares à faisceaux matriciels à DEL avec système d’éclairage dynamique Porsche Plus (PDLS Plus), d’une assistance au maintien dans la voie, de sièges confort à 14 réglages ornés de l’écusson Porsche sur l’appuie-tête, de portières à fermeture adoucie et d’un système audio Bose avec haut-parleurs ambiophoniques.

La dynamique de conduite est rehaussée par une suspension pneumatique adaptative à trois chambres avec gestion active de la suspension de Porsche (PASM). En outre, la version hybride est munie d’un chargeur embarqué de 7,2 kW plutôt que du chargeur de 3,6 kW qui équipe la Panamera 4 E-Hybrid ordinaire.

La Porsche Panamera 4 Édition 10e anniversaire est animée par un V6 turbocompressé de 3,0 litres développant 330 chevaux, tandis que la Panamera 4 E-Hybrid Édition 10e anniversaire combine un V6 biturbo de 2,9 litres et un moteur électrique pour générer un total de 457 chevaux. Elles se vendent respectivement à partir de 122 000 $ et 132 700 $.

Une autre nouvelle concernant Porsche est que son premier centre de distribution de pièces a commencé ses activités hier à Mississauga, en Ontario. Ce centre offre un service de livraison le jour suivant, par voie terrestre ou par avion, vers les 19 concessions Porsche réparties à la grandeur du pays.

Le premier envoi à quitter l’entrepôt était d’ailleurs destiné au Québec, où l’on retrouve quatre détaillants Porsche.