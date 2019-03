Une entreprise québécoise veut rivaliser avec Tesla dès 2020

Article par Olivier Beaulieu

La course aux voitures électriques est déjà bien entamée. On voit apparaître des petits bolides dans les catalogues de grands manufacturiers, et de jeunes entreprises exposent des prototypes de camionnette électriques dans les salons automobiles du globe. Pour ce qui est des camions de transport, cependant, c’est encore assez tranquille. Mais pas pour bien longtemps!

À Mirabel, dans le cadre du lancement du Lion8, le président et fondateur de La Compagnie Électrique Marc Bédard a échappé cette phrase : « On se retrouvera dans un an environ pour vous présenter un camion électrique de type tracteur. » Questionné par la suite sur l’avenir de ce projet, il n’a pas caché son ambition de devancer Tesla au chapitre de la commercialisation d’un poids lourd. L’objectif est clair : lancer un camion-tracteur 100% électrique pour l’année-modèle 2020-2021.

Que faire de l’autonomie?

Lorsqu’est venu le moment de parler de l’autonomie, un défi de taille pour des camions souvent appelés à parcourir de longues distsnces, M. Bédard a évoqué quelques pistes de solution qu’explore actuellement son équipe. La plus viable semble être un système de piles amovibles qui permettrait au camion de transporter plusieurs ensembles de batteries construits sous forme de cassettes, lesquels seraient remplacés une fois la pile à plat. Pour l’instant, on parle d’une batterie d’environ 500 kWh qui serait permutable en plus ou moins cinq minutes par le conducteur.

Quoique ce projet semble bien loin de la phase de commercialisation, La Compagnie Électrique Lion est persuadée qu’elle pourra dévoiler son nouveau modèle durant l’année-modèle 2020-2021. Il serait vraisemblablement basé sur la même plate-forme que celle du Lion8, qui arrivera dès le printemps prochain. On peut présumer que la batterie et le système de motorisation se distingueraient légèrement du Lion8 dans l’optique de mieux répondre aux besoins de ce segment.