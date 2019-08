Une familiale de 415 chevaux s’amène chez Volvo

Article par Frédéric Mercier

Qui a dit que les voitures familiales étaient vouées à disparaître?

Au même moment où Audi confirme l’arrivée de la puissante RS 6 Avant pour une première fois sur nos routes, Volvo fait aussi un beau cadeau aux amateurs de « wagons » avec la V60 Polestar Engineered, une bombe hybride rechargeable de 415 chevaux.

Après avoir appliqué la recette « Polestar » à sa S60 l’année dernière, Volvo utilise les mêmes ingrédients pour la V60. Pour 2020, le modèle familial suédois intègre ainsi sa propre variante Polestar Engineered, qui devient à la fois la plus rapide et la plus écoénergétique des V60.

Les photos officielles du véhicule n’ont pas encore été dévoilées, mais Le Guide de l’auto a pu en photographier un exemplaire dans le cadre d’un évènement organisé par Volvo pour présenter ses modèles 2020.

Performante… et électrique

Le moteur à essence utilisé pour ce modèle, un bloc à quatre cylindres de 2,0 litres, est à la fois surcompressé et turbocompressé. Pendant que celui-ci envoie sa puissance au train avant, un moteur électrique dirige la sienne vers les roues arrière. On se retrouve ainsi au volant d’une hybride à quatre roues motrices qui peut passer de 0 à 100 km/h en moins de cinq secondes.

Et comme il s’agit d’un véhicule rechargeable, la Volvo V60 Polestar Engineered peut fonctionner en mode 100% électrique pour une distance d’environ 35 kilomètres. Mais comme le moteur électrique n’est connecté qu’au train arrière, les déplacements sans essence se font obligatoirement avec une configuration à roues motrices arrière.

En plus de cette motorisation branchée, la version Polestar Engineered de la Volvo V60 2020 se démarque aussi des autres variantes par des amortisseurs ajustables Öhlins, des roues de 19 pouces avec des freins Brembo à étriers dorés et des tuyaux d’échappement noircis.

À l’intérieur, on remarque tout de suite les ceintures de sécurité dorées, du même ton que les étriers. Une belle petite touche qui rappelle qu’on ne se trouve pas à bord de n’importe quelle Volvo.

La V60 Polestar Engineered est également livrée automatiquement avec un système audio haute performance signé Bowers & Wilkins et un écran tactile vertical de 12,3 pouces, désormais offert de série à bord de toutes les Volvo 2020.

Aussi avec le XC60

En plus de la V60, le VUS XC60 ajoute lui aussi une variante Polestar Design à son alignement pour 2020.

Utilisant exactement la même motorisation que les S60 et V60 Polestar Engineered, le XC60 développe donc lui aussi 415 chevaux et 494 livres-pied de couple.

Volvo ne s’en cache pas, la stratégie ici est d’aller jouer dans les plates-bandes d’Audi et de son S Q5. Les représentants du constructeur suédois étaient d’ailleurs bien fiers de nous démontrer l’accélération de ce nouveau modèle, dont le chrono de 0 à 100 km/h de 4,9 secondes bat le VUS d’Audi de 0,2 secondes.

Les prix des Volvo V60 et XC60 Polestar Engineered n’ont pas encore été confirmés par Volvo Canada.