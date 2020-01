Une fée marraine de La Prairie dorlote des enfants de centre jeunesse

La propriétaire d’un salon de coiffure de La Prairie a offert une soirée de rêve à 12 jeunes filles de 9 à 13 ans des Centres jeunesse de la Montérégie. Coiffure, vernis à ongles, bonbons, cadeaux; tout a été mis en place pour qu’elles puissent vivre un moment inoubliable.

L’instigatrice de cet événement est Mél-Any Dauphinais, propriétaire du studio Rebel situé sur le boul. Taschereau. La bonne fée marraine a reçu les participantes à son salon, le 22 janvier, pour qu’elle et son équipe puissent les chouchouter.

«On les a coiffées, on a verni leurs ongles, on leur a donné du maïs soufflé, des bonbons, du pain aux bananes et chocolat, des jus et du chocolat chaud. On voulait leur apporter un peu de beauté dans leur quotidien pour qu’elles se sentent bien», raconte-t-elle.

Elle précise qu’elle avait lancé l’invitation à des garçons, mais aucun n’a manifesté d’intérêt.

Des dizaines de frères et sœurs

Si ce geste de gratitude peut sembler exceptionnel pour certains, il allait de soi pour Mme Dauphinais. Plus jeune, elle a vite saisi la réalité des enfants vivant en centre jeunesse, puisque ses parents en ont hébergés en tant que famille d’accueil pendant plusieurs années.

«Je suis enfant unique, mais j’aimais dire qu’on était 13 enfants à la maison!, se souvient-elle. Aujourd’hui, je suis maman d’une grande fille de 23 ans. J’ai toujours voulu avoir plusieurs enfants, mais la vie a fait en sorte que ce n’est pas arrivé. Je redonne d’une autre façon en aidant les enfants des centres jeunesse.»

Se sentir bien

Parce qu’elle est bien au fait du tourbillon d’émotions par lequel ils passent généralement, la propriétaire redoutait qu’elle ait à gérer certains comportements.

«Finalement, toutes les filles étaient euphoriques. Deux d’entre elles étaient un peu plus gênées, mais elles se sont ouvertes à nous. Nous avons même eu droit à des câlins à la fin de la soirée», souligne-t-elle.

Les jeunes filles ont reçu une trousse de produits capillaires, gracieuseté de l’entreprise Capilex Beauté et Brigitte Dufort.

«Je voulais organiser quelque chose, sans tomber dans l’excès. Je voulais seulement qu’elles se sentent spéciales et belles, qu’elles sachent que des gens pensent à elles», affirme Mme Dauphinais.

D’après elle, l’objectif a été atteint, si elle en juge par l’enthousiasme manifesté par les participantes.

«Elles nous ont dit qu’elles s’étaient senties comme des princesses. Honnêtement, elles auraient pu ne rien dire et on aurait su qu’elles étaient bien, juste à voir à quel point elles étaient heureuses», raconte-t-elle.

La femme d’affaires désire répéter l’expérience deux fois par année. Elle entend aussi poursuivre son marrainage à Noël et à l’occasion de la rentrée scolaire, une tradition qu’elle perpétue depuis respectivement 4 ans et 2 ans.