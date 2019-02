Une Ferrari à moteur hybride sera lancée cette année

Article par Sylvain Raymond

Le PDG de Ferrari, Louis Camilleri, a récemment confirmé ses intentions de lancer une nouvelle Ferrari équipée d’une motorisation hybride.

Selon ce qui a été avancé dans une entrevue accordée à Automotive News, ce nouveau bolide adopterait une configuration à moteur central et disposerait d’un moteur V8 jumelé à un moteur électrique.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le modèle ne serait pas introduit dans le cadre du prochain Salon de l’auto de Genève, mais lors d’un événement exclusif un peu plus tard cette année. Cette nouvelle Ferrari devrait être commercialisée au premier trimestre de 2020.

Le bolide se positionnerait au sommet de la gamme en matière de sportivité et offrirait plus de puissance et surtout de couple que l’actuelle reine à moteur V8, la 488 Pista.

Ainsi, Ferrari n’échappe pas à la tendance et aux pressions environnementales. L’hybridation de ses modèles lui permettra de conserver des chiffres de puissance avantageux tout en réduisant l’empreinte écologique de ses bolides. D’ailleurs, le PDG de Ferrari a confirmé son intention d’avoir des variantes hydrides pour 60% de son portfolio d’ici 2022.

Ferrari avait déjà effectué ses premiers pas en matière de technologie hybride en introduisant un système de récupération d’énergie baptisé KERS à bord de son super bolide LaFerrari en 2013. Cette technologie était directement dérivée des avancées du constructeur italien en Formule 1.

Un nouveau modèle 100% électrique devrait également être introduit par la suite, de même qu’un VUS, même si Ferrari refuse de confirmer ses intentions.