Une fête sous le signe des papillons à Saint-Constant

La 2e édition de l’Écofête a eu lieu au Pavillon de la biodiversité à Saint-Constant, le 7 août. Près de 450 citoyens s’y étaient inscrits. Organisé par la Ville, l’événement s’est déroulé sous la thématique des papillons.

Une violoniste déguisée en cet insecte accueillait les invités, tandis que les horticulteurs municipaux étaient sur place pour informer les citoyens à propos du jardin à papillons et des ruches urbaines. De plus, l’organisme Miel Montréal était sur place, de même que des employés de la Fondation David Suzuki et de Mission Monarque.

Pour sa part, le Club des ornithologues a présenté les espèces d’oiseaux qui fréquentent le site du Pavillon de la biodiversité, alors que la compagnie GDG Environnement a expliqué le programme des insectes piqueurs présentement à l’essai à Saint-Constant.

Finalement, un hommage spécial a été rendu à la jeune Constantine Adèle Grenier qui a pris l’initiative de nettoyer l’aire des jeux d’eau au parc du Petit bonheur. Sur la photo, on la retrouve en compagnie de ses parents, du maire Jean-Claude Boyer, de la violoniste et de la mascotte Constantiroux.