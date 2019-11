Une fin de semaine pour mieux comprendre la diversité

Vous vivez avec un enfant ayant un trouble d’apprentissage ou un TDA/H? et vous souhaiteriez approfondir vos connaissances sur le trouble du spectre de l’autisme (TSA)? Participez à l’événement Mieux comprendre la diversité, les 8 et 9 novembre, au cégep Édouard Montpetit.

L’auteur Alexandre Poirier-Charlebois, porte-parole de l’évènement, présentera sa conférence Ma vie avec l’Asperger, le 9 novembre de 13h à 14h.

Également au programme, sur plus de douze thématiques, des conférences, des plateaux interactifs, des exposants, etc. Les visiteurs trouveront des réponses à leurs questions et découvriront de nouvelles ressources pour les aider et leur permettre d’alléger leur quotidien.

Des experts seront présents tout au cours de l’événement et présenteront des ateliers et des conférences sur plusieurs sujets dont l’anxiété, le sommeil, l’alimentation, les dépendances et les gangs de rue, la cyberdépendance, etc.

Le public est par ailleurs invité au lancement du livre La Marche des Animaux 2, le 9 novembre de 12h à 14h, avec l’animation d’Éducazoo.

Les activités du 8 novembre s’adressent aux professionnels de la santé et de l’éducation, ainsi qu’aux étudiants.

Programmation complète disponible à mieuxcomprendre.ca/longueuil-novembre-2019.

Admission générale gratuite le samedi.

Rens.: mieuxcomprendre.ca.

(Source: Mieux comprendre)