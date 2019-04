Une Ford Mustang de 710 chevaux signée Roush Performance

Article par Guillaume Rivard

Pour ceux qui ne peuvent attendre jusqu’à l’automne pour acheter leur exemplaire de la nouvelle Ford Mustang Shelby GT500 2020 – la version de série la plus puissante dans l’histoire du célèbre muscle car – le préparateur américain Roush Performance vient de présenter sa toute dernière interprétation d’une Mustang survitaminée.

Si la première nous promet une puissance de plus de 700 chevaux (le nombre précis n’a pas encore été annoncé), la Roush Performance Mustang Stage 3 2019 en génère pas moins de 710 grâce à l’ajout d’un compresseur Roush TVS R2650 au V8 de 5,0 litres de la Mustang GT. Le couple est accru à 610 livres-pied.

Nous ne savons pas exactement à quel point elle est rapide, car la compagnie n’a pas donné de détails sur sa performance, mais comme la cavalerie est similaire à celle de la nouvelle Shelby GT500, qui pourra atteindre 100 km/h en 3,5 secondes environ et boucler le quart de mille en moins de 11 secondes, nous pouvons imaginer des accélérations tout aussi explosives.

À propos, Roush ne fait aucune mention non plus d’une limite de vitesse, contrairement à la Shelby GT500 qui sera restreinte électroniquement à 290 km/h. Cliquez sur le lien afin de découvrir pourquoi.

Par ailleurs, une suspension avec amortisseurs réglables en trois positions peut être installée dans le but de maximiser les prouesses du bolide dans les virages.

Peinte en Rouge course, la Roush Performance Mustang Stage 3 2019 se démarque visuellement avec son becquet avant plus prononcé, sa calandre à grand débit, ses nouvelles prises d’air, son capot distinctif, ses jantes sport de 20 pouces au fini noir en option, ses jupes latérales conçues sur mesure, son aileron arrière unique et des éléments graphiques qui lui sont propres. Elle bénéficie en outre d’un système d’échappement actif à quatre réglages comprenant un mode personnalisé qui permet au conducteur d’ajuster à sa guise le son du V8 suralimenté.

Exigeant un supplément d’au moins 21 925 $US par rapport à la GT de base, la Roush Performance Ford Mustang Stage 3 sera exposée au Salon de l’auto de New York la semaine prochaine, alors suivez le Guide de l’auto pour voir d’autres images.

Lors de ce même événement, nous pourrons aussi admirer un camion Roush Ford F-150 qui possède une suspension Roush/Fox 2.0 relevée de deux pouces à l’avant, un échappement actif et quelques améliorations esthétiques.