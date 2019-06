Une fresque pour souligner la retraite de leur directeur d’école

Deux élèves de l’école secondaire Saint-François-Xavier à La Prairie ont souligné le départ à la retraite de leur directeur Michel Blackburn en réalisant une vaste peinture murale dans la cafétéria.

Les sœurs Laurie et Élodie Boucher, respectivement en secondaire I et III, ont investi plus de 200 heures, notamment pendant l’heure de lunch et le soir, pour créer cette œuvre d’art. La fresque fait plus de 24 pieds par 4 pieds.

«Cette toile au style surréaliste représente l’ensemble des couleurs de notre école, explique leur professeur d’arts plastiques, Guillaume Larouche. Les nombreuses activités, profils, comités et équipes sportives ont été encouragés et appuyés par notre directeur pour stimuler et motiver nos élèves pour leur réussite scolaire.»

Les élèves ont également écrit une lettre pour rendre hommage au travail de celui qui a été leur directeur de 2012 à 2019. La voici dans son intégralité.

«Monsieur Blackburn,

De la part de tous les élèves et de tous les enseignants qui ont eu le plaisir et la chance de vous côtoyer, nous vous disons: merci! Pourquoi? C’est simple! Vous avez transformé notre école en un lieu où il fait bon vivre et tout cela, vous l’avez fait dans la joie et avec passion. Vous avez grandement contribué à lui donner une couleur. Merci de nous avoir permis de nous découvrir et cheminer afin qu’on puisse réaliser nos rêves. Vous êtes celui que chacun gagne à connaître. Vous avez un cœur en or.

De plus, votre prestance, votre assurance, votre joie de vivre et votre sourire contagieux font de vous une personne unique en son genre. Vous côtoyer était un véritable plaisir. Votre personnel n’était pas que de simples employés, mais une vraie famille. Sans votre travail ardu, nous n’en serions pas rendus là. Aujourd’hui, l’école Saint-François-Xavier est un endroit accueillant pour apprendre, rire, faire de nouvelles découvertes et explorer. Notre imagination n’a plus de limites, nous pouvons nous fixer de nouveaux objectifs et nos rêves peuvent devenir réalité avec de la persévérance!

Merci d’avoir appuyés, encouragés, les nombreux projets pédagogiques, sportifs et culturels de notre école tels que les équipes sportives, RSEQ, De Facto, la danse, le kickboxing, le club de ski, l’option sport, la course Conceptirun, le profil musique, le profil math-sciences, la tournée musicale, la robotique, l’option musique, l’option arts plastiques, la ressource, le programme 1 kid 1 skate, Conceptima, le salon des passions, le voyage à New York, à Ottawa, à Québec, les sorties culturelles et, pour finir, les journées couleurs.

Merci de nous avoir dirigés vers un avenir des plus prometteurs et de nous avoir appris à laisser nos traces. Il est temps maintenant d’en profiter et de prendre du temps pour vous!»