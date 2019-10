Une Grande secousse pour se préparer aux tremblements de terre

Différents services de prévention invitent la population à participer à la Grande secousse le 17 octobre à 10 h 17. Plus de 100 000 personnes au pays sont inscrits à cet exercice de sécurité en cas de tremblements de terre.

La Sécurité publique de concert avec l’Association de sécurité civile du Québec profite de cette journée pour rappeler les règles à suivre en cas de grandes secousses. C’est un mouvement mondial alors que plus de 50 millions de personnes vont procéder aux manoeuvres en même temps.

Celles-ci sont de s’abriter sous un meuble lourd, se mettre en position accroupie si on n’a pas d’abri à sa disposition et de protéger sa tête et son torse des objets qui peuvent tomber. L’objectif principal de la Grande Secousse du Québec est de préparer la population québécoise à faire face à un tremblement de terre majeur.

On peut participer au mouvement de la Grande secousse en inscrivant son exercice sur internet.

Sur le site Internet de Ressources naturelles Canada, on a répertorié 46 séismes au Canada depuis le début de l’année. Le Québec n’est pas un endroit reconnu pour ses forts risques de tremblements de terre.

Le dernier séisme à avoir secoué la région est survenu à 7 km au sud-est de Salaberry-de-Valleyfield le 12 octobre. Il s’agissait d’un tremblement de terre évalué à 2 sur l’échelle de Richter. Cette magnitude décit un séisme très faible non ressenti mais détecté. À travers le monde, on en enregistrerait 1000 par jour de ce type.