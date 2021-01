Une hockeyeuse de Candiac s’entend avec une formation collégiale en division 1

La Candiacoise Jade Lachance Blouin gardera les buts des Cougars du Collège Champlain division 1, à Lennoxville en Estrie, la saison prochaine. La jeune athlète de 17 ans s’est entendue verbalement avec sa nouvelle équipe au début du mois de janvier.

«Gardienne qui a su laisser sa marque partout où elle a joué et athlète de caractère, Jade cadre parfaitement avec les valeurs véhiculées par notre organisation», ont écrit les Cougars pour annoncer la nouvelle sur leur page Facebook, le 8 janvier.

C’est un soulagement pour la portière des Remparts du Richelieu midget AAA féminin, qui était convoitée par cinq organisations collégiales. Elle a opté pour les Cougars parce qu’il s’agit d’une des bonnes équipes du Réseau collégial.

«C’est aussi pour l’anglais, ça m’ouvre beaucoup de portes. C’est ce qui a joué dans la balance, fait-elle savoir. Je ne m’attendais vraiment pas à être approchée par eux. Je suis vraiment excitée!»

L’entraîneur-chef de la formation collégiale, David Evangelho, a présenté les installations virtuellement à sa nouvelle gardienne, qui se dit impatiente d’y jouer.

«C’est vraiment beau! Je capote», lance-t-elle.

Des premières

À la fin du mois d’août, Jade Lachance Blouin déménagera à 1h40 de route de chez ses parents et s’installera dans son premier appartement avec deux coéquipières, en plus d’amorcer ses études collégiales et de se joindre à une nouvelle équipe. Que de premières pour la gardienne qui pense humblement «que ça va bien passer»

«À partir du moment où je me suis entendue avec eux, Dave m’a dit que si j’ai besoin de quelque chose, je ne devais pas me gêner, raconte-t-elle. Je suis certaine que je vais être bien encadrée là-bas.»

«Je suis vraiment confiante que tout va bien se passer, j’ai juste hâte.» -Jade Lachance Blouin

Au Collège Champlain, elle partagera les buts avec une ancienne adversaire, qui en sera à sa deuxième saison avec les Cougars.

«Dave a mentionné qu’il n’y aura pas de première et de deuxième goaleuse. Ce sont vraiment les performances qui vont faire en sorte que tu joues ou non», fait savoir celle qui se décrit comme une fille d’équipe.

Du secondaire au cégep

La Candiacoise étudiera en sciences humaines, profil mathématiques. Elle envisage une carrière en comptabilité ou en droit. Son passage du secondaire au cégep ne la stresse pas outre-mesure, elle qui partage déjà son temps entre les études et le hockey depuis trois ans. Elle espère néanmoins que la pandémie se sera calmée à l’automne et qu’il lui sera possible de suivre ses cours en présentiel et, bien sûr, de jouer au hockey. Les Remparts du Richelieu n’ont pas encore disputé de matchs cette saison. La jeune athlète continue de s’entraîner le plus possible et de se garder occupée, notamment en travaillant dans une épicerie près de chez elle.

Quant au futur, elle préfère ne pas trop y penser.

«Je pense seulement à avoir une bonne première saison avec les Cougars, dit-elle. Je veux m’améliorer encore plus pour être la meilleure possible.»

De la ringuette au hockey

Jade Lachance Blouin a commencé à jouer à la ringuette alors qu’elle avait 7 ans. Elle a été attaquante pendant quelques années, avant de devenir gardienne de but. C’est à sa deuxième année dans la catégorie pee-wee qu’elle a décidé de se tourner vers le hockey.

«Je voulais absolument jouer dans le A, mais il n’y avait pas de place, donc j’ai décidé de participer à un camp pee-wee avec les Remparts du Richelieu.»

Elle affirme que le passage de la ringuette au hockey n’a pas été trop difficile.

«Au début, la rondelle va plus vite et les joueuses peuvent entrer dans ton cercle de gardien, donc c’est un peu d’adaptation, mais ça s’est bien passé», relate-t-elle.