Une jeune cycliste happée par une voiture à Sainte-Catherine

Une cycliste a été happée par une voiture à l’intersection des boulevards des Écluses et Saint-Laurent à Sainte-Catherine, le 24 octobre, vers 17h15. L’impact a fait culbuter la jeune fille dans les airs, selon un témoin de la scène.

La Régie intermunicipale de police Roussillon n’avait encore aucun détail sur l’accident au moment d’écrire ces lignes.

Cependant, Michel Beriault, qui était aux premières loges alors qu’il se trouvait au volant de son camion à la même intersection, témoigne.

«Je voyais la petite s’en venir sur son vélo. La dame de l’autre côté ne s’arrêtait pas et je me disais: elle va la voir, elle va la voir, mais non. Elle l’a frappée», raconte-t-il.

M. Beriault laisse savoir que l’impact était considérable. La jeune fille «a fait une bonne culbute dans les airs avant de tomber au sol. Elle s’est relevée tout de suite en disant qu’elle était correcte. Elle était vraiment sur l’adrénaline», se souvient-il.

Le témoin est sorti de sa voiture afin de porter assistance à la victime et d’appeler la police. Elle semblait avoir des douleurs à une jambe et à un pied, mais était consciente et ne s’était pas cogné la tête, selon lui. Il dit avoir ensuite discuté avec la dame «assez âgée» qui a happé la cycliste.

«Je lui ai dit que c’était priorité piétons! Elle a dit qu’elle s’était déjà engagée et que c’est la petite qui ne l’avait pas vue», relate M. Beriault.

Le Reflet est en attente d’un retour de la Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM).

Plus de détails à venir.