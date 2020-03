Une jeune entrepreneure sainte-catherinoise remporte 10 000 $

Du haut de ses 18 ans, Jin Hang Sun a fondé une organisation offrant des services éducatifs variés. Cette initiative lui a valu une bourse de 10 000$ de l’Association Horatio Alger.

La Sainte-Catherinoise confie qu’elle adore passer du temps avec les jeunes de tous âges et tous niveaux scolaires afin de les aider à se dépasser.

«Mon entreprise n’offre pas seulement des services de tutorat. Nous organisons également des conférences et des ateliers interactifs», précise celle qui travaille avec quatre autres tuteurs. Il s’agit de services privés.

L’entrepreneuriat a fait son entrée dans la vie de Jin Hang Sun alors qu’elle était en quatrième secondaire. Un programme d’été national de STIAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques) et entrepreneuriat auquel elle a participé l’année dernière lui a donné la piqûre.

«Cette bourse représente le fruit de mon travail acharné et mon potentiel pour le futur.» -Jin Hang Sun

L’étudiante en sciences pures et appliquées au Marianopolis College à Montréal a choisi ce cégep pour «son niveau d’excellence académique et sa vie étudiante stimulante». Elle est passionnée par les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STIM).

«Cette école me prépare bien pour mes études universitaires. L’année prochaine, j’aimerais commencer mon baccalauréat en mathématiques et informatique», confie l’adolescente.

Sa détermination est la qualité qui, croit-elle, lui permet d’atteindre ses objectifs.

«Même si j’ai l’air réservée à première vue, je n’ai pas peur de prendre des risques et d’essayer de nouvelles choses», confie-t-elle.