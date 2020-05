Une lampe solaire prend feu

Nathalie Joncas a eu toute une frousse alors qu’elle se trouvait chez un ami à Sainte-Catherine, le 25 mai, vers midi. Une lampe solaire sur piquet plantée dans une boîte à fleurs du cabanon a pris feu presque sous ses yeux.

«Je suis passée devant la lampe en revenant de faire des commissions, raconte-t-elle. Il s’est peut être écoulé cinq minutes avant que je ressorte pour m’assoir dehors.»

C’est peu de temps après qu’elle s’est mise à sentir de la fumée.

«J’ai même regardé le foyer en pensant que ça venait peut-être de là, poursuit-t-elle. Quand je me suis retournée, il y avait une flamme d’un pied de haut.»

C’est dans le but de sensibiliser les citoyens qu’elle a contacté le Journal.

«Si je n’avais pas été là non seulement les fleurs et le bac y passaient, mais le cabanon aussi», croit celle qui a sorti l’arrosoir pour éteindre les flammes.

Mme Joncas pense que le soleil pourrait avoir eu un effet de loupe sur la lampe, de manière à causer l’incendie. La lampe n’était toutefois pas neuve; son ami l’a achetée il y a 5 ans.

«Il n’y avait même pas de batteries dedans. Elles étaient dues pour être changées», affirme-t-elle.

Rappel ?

Impossible de savoir si cette lampe de jardin solaire a fait l’objet d’un rappel, puisqu’elle a trop fondu pour savoir de quelle marque il s’agit.

En faisant des recherches, Le Reflet a trouvé un rappel conjoint de Santé Canada, de la Commission américaine de surveillance des produits de consommation (CPSC) et de Southwire Canada Company publié en septembre 2017 concernant des lampes de piquet de la marque Moonrays Large Mystic Globe.

Quoi qu’elles semblent différentes de celle de l’ami de Mme Joncas, on y mentionnait que «dans certaines conditions d’ensoleillement, la lumière passant au travers des globes peut faire flamber ou fondre les objets en contact avec les globes ou à proximité de ceux-ci». De plus, du liquide trouvant à l’intérieur pouvait s’en échapper et tacher les surfaces.

En date du 23 août 2017, cinq incidents ayant causé des dommages matériels avaient été signalés à l’entreprise au Canada. Plus de 10 000 lampes du genre, fabriquées en Chine, avaient été vendues.