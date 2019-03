Une Laprairienne organise une campagne de sociofinancement pour étudier à New York

Crédit photo : Gracieuseté

Mélodie Lajoie-Veillette n’a qu’un rêve: celui de tenir des rôles dans des comédies musicales sur les plus grandes scènes du monde. Pour y parvenir, elle a mis sur pied une campagne de sociofinancement pour payer sa scolarité dans une école new-yorkaise où elle a été admise.

«J’ai été reçue à l’American Musical and Dramatic Academy à la suite d’une audition en novembre. J’ai toujours rêvé d’étudier à New York. C’est une des écoles les plus réputées de la ville, mais aussi mondialement. Je vais commencer mes cours en juin», explique la résidente de La Prairie.

Pour les deux prochaines années, où elle demeura en résidence, elle étudiera dans les trois spécialisations de cette institution à savoir le chant, la danse et le théâtre.

L’étudiante de 22 ans ajoute que c’est dans les comédies musicales qu’elle retrouve ces trois passions.

«Il y a une magie de plus quand on vient mêler ces éléments, dit-elle, c’est tellement grandiose.»

Diplômée du collège Lionel-Groulx en technique professionnelle de musique et chansons, volet théâtre musical, Mélodie Lajoie-Veillette, souligne que lorsqu’elle était petite elle était fascinée par les comédies musicales.

«J’ai commencé la danse à l’âge de 3 ans. Ça a ouvert mon intérêt pour les arts de la scène. À cet âge-là, j’écoutais des comédies musicales. Depuis 10 ans que je suis des cours de chant et depuis plusieurs années des leçons de piano.

Campagne

C’est en raison des coûts élevés de scolarité qu’elle a décidé de mettre sur pied sa campagne de sociofinancement sur le site GofunMe, le 14 mars. Sa campagne, fixée à 10 000$, a recueilli jusqu’à présent 1085$.

«C’est bien beau d’écrire à des fondations ou demander de l’aide au gouvernement, mais je trouvais ça important de partager mon projet. Il est possible de réaliser son rêve si on demande de l’aide autour de gens qui sont prêts à nous encourager dans nos projets», souligne Mme Lajoie-Veillette.

Inspirations et préférences

Questionnée à savoir quelle était sa comédie musicale préférée Mélodie Lajoie-Veillette mentionne Wicked.

«L’histoire se passe avant celle du Magicien d’Oz. C’est une comédie super populaire sur Broadway et dans laquelle j’aimerais participer en tant qu’interprète», mentionne l’artiste.

Quant à ses interprètes qui l’inspirent, elle cite Jessie Mueller, Sara Bareilles et Idina Menzel.