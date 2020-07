Une maison des aînés projetée à Châteauguay

Une maison des aînés verra le jour à Châteauguay.

Le gouvernement du Québec en a fait l’annonce le 3 juillet. L’installation sera construite rue Principale à l’intersection du boulevard Rousseau où se trouvait un centre commercial maintenant démoli.

« Cette maison des aînés et alternative mettra 120 places à la disposition de la population de la région, soit 96 places pour aînés et 24 places pour des adultes ayant des besoins spécifiques », informent le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais et la députée de Châteauguay MarieChantal Chassé.

Il s’agit d’un investissement de 37 M $.

« Ce nouveau type d’hébergement rappellera davantage un domicile et favorisera les contacts humains ainsi qu’un mode de vie plus actif grâce à un accès à des espaces extérieurs aménagés et à des installations intérieures mieux adaptées aux besoins des résidents et de leurs proches », font-ils part.

« Je suis très heureuse de cette annonce, a réagi MarieChantal Chassé. Je suis surtout fière de faire partie d’un gouvernement qui comprend les besoins de nos aînés et qui agit rapidement en ce sens. Il était plus que temps que l’on commence à offrir un milieu de vie agréable à cette génération qui a construit le Québec avant nous. Les Québécois ont voté pour le changement et c’est ce que nous leur offrons. »