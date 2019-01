Une maison en bordure de la baie Saint-François à vendre au coût de 2,3 M$

Mise en vente via le courtier immobilier Re/Max d’Ici S.G. , la luxueuse résidence, assortie d’une résidence d’invités, a été complètement rénovée au cours des dernières années, mentionne sa fiche descriptive.La propriété compte un terrain paysager de 35 000 pieds carrés. Avec ses 17 pièces, elle comprend divers atouts tels que 4 chambres, 2 foyers, une cave à vin, un sauna, 4 garages, un système de domotique, piscine creusée, spa, chauffage central, une cuisine extérieure, sans oublier sa vue époustouflante sur la baie Saint-François.Bien qu’un éventuel acheteur puisse assumer les 2,3 M$ demandés pour l’acquisition de cette propriété de prestige, encore faut-il être également en mesure de payer les taxes municipales et scolaires qui totalisent plus de 17 800 $ par année.