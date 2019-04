Une Mazda3 plus puissante serait envisagée

Article par William Clavey

Bien que Mazda ait récemment déclaré que les voitures sport au sein de sa gamme n’était pas une priorité, un des directeurs à la tête de la commercialisation de la nouvelle Mazda 3 aurait admis qu’une déclinaison haute performance ne serait pas impossible.

Parlerait-il de la prochaine Mazdaspeed3?

Tous les ingrédients sont là

Kota Beppu s’est entretenu avec le média britannique Autocar au sujet du projet, admettant qu’il aimerait voir un modèle Mazdaspeed revenir au sein de la gamme Mazda.

« Je suis moi-même un gars qui adore les bagnoles, et je veux conduire une Mazda3 performante! », a-t-il avoué lors de l’entrevue.

Après tout, tous les ingrédients sont en place pour concevoir une déclinaison survitaminée de la Mazda3 actuelle. Elle dispose non seulement d’une toute nouvelle plateforme, elle s’offre déjà avec le rouage intégral, et Mazda détient un bon moteur turbo au sein de sa gamme – le 2,5 litres développant 227 chevaux et un couple de 310 lb-pi dans les Mazda6 et CX-5.

De plus, le segment des sportives compactes n’a jamais été aussi complet avec des bolides comme les Honda Civic Si/Type R, Volkswagen Golf GTI/R, Hyundai Veloster N et Subaru WRX/STI. Une Mazdaspeed3 à prix raisonnable représenterait sans doute un bon succès commercial.

Beppu est même allé en détail, stipulant que sa sportive rivaliserait directement contre une Golf GTI, une « hot hatch » pratique, amusante à conduire et abordable. Surtout, il aimerait que sa petite bombe soit facile à endurer au quotidien.

Bien que le projet ne soit qu’une idée pour le moment, il est néanmoins important de noter que le centre de recherche et de développement de Mazda, situé à Los Angeles, dispose actuellement d’un prototype basé sur la plateforme de la Mazda3 actuelle. Celui-ci aurait été conçu pour exploiter les limites de la nouvelle structure. À suivre!