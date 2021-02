Une microbrasserie de la Rive-Sud encore parmi le top 100 au monde

Pour une deuxième année consécutive, la microbrasserie de Brossard Les Trois Mousquetaires a été reconnue à maintes reprises dans le palmarès des RateBeer Best Awards pour l’année 2020. Elle se retrouve notamment au 61e rang du top 100 des meilleures microbrasseries au monde.

Il s’agit d’un bond de 16 places par rapport à l’année dernière, alors que Les Trois Mousquetaires se classaient au 77e rang. Moins de 1% des microbrasseries à travers la planète se retrouvent au sein de ce top 100.

La Porter Baltique Édition Spéciale 2020, une bière de la microbrasserie, s’est également démarquée dans plusieurs catégories. Elle s’est classée en deuxième position dans la catégorie des Meilleures bières par style, soit Impérial, Baltic Porter. Elle a également été nommée meilleure bière au Canada (classement par pays) et au Québec (classement par régions) dans la catégorie Meilleure bière, meilleure microbrasserie et meilleure nouvelle microbrasserie.

«Nous sommes vraiment heureux d’être honorés ainsi pour nos produits, a mentionné le copropriétaire de la microbrasserie, Christian Marcil. Comme la très grande majorité de nos bières sont brassées uniquement avec des malts du Québec et que nous intégrons de plus en plus de houblons cultivés et transformés ici, nous sommes fiers de contribuer à notre façon à faire rayonner internationalement le savoir-faire québécois!»

Le site RateBeer évalue chaque année plus de 715 000 bières brassées par plus de 35 000 brasseries dans le monde. Les gagnants pour l’année 2020 ont été divulgués virtuellement dans la semaine du 28 janvier au 4 février.