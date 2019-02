Une mise à jour pour le GMC Acadia 2020

Article par William Clavey

Le GMC Acadia est un VUS intermédiaire qui profite d’une performance de vente intéressante au sein de General Motors. Mais depuis l’arrivée de nouveaux joueurs dans le créneau, sans oublier l’arrivée du Chevrolet Blazer 2019, son cousin mécanique, l’Acadia perd un peu de son attrait.

GMC en profite donc pour lui apporter une bonne mise à jour afin qu’il demeure concurrentiel face aux nouvelles recrues du segment.

Moteur turbo

Mis à part une nouvelle calandre et des feux arrière redessinés – sans oublier un habitacle modernisé – l’Acadia 2020 sera alimenté par un nouveau moteur à quatre cylindres turbo de 2,0 litres. Ce moteur, exclusif aux déclinaisons d’entrée de gamme, promet non seulement d’être plus puissant que le défunt 2,5 litres atmosphérique – 230 chevaux et un couple de 258 lb-pi –, mais aussi moins gourmand à la pompe.

Pour ce qui est du V6 de 3,6 litres, il demeure inchangé, produisant toujours 310 chevaux et un couple de 271 lb-pi.

L’autre nouveauté, c’est l’ajout d’une boîte automatique à neuf rapports sur l’étendue de la gamme. Il s’agit d’une boîte qui a fait ses preuves chez d’autres produits GM, comme le Chevrolet Equinox et le Traverse. Comme auparavant, le GMC Acadia 2020 viendra de série avec le rouage à traction. La transmission intégrale demeure offerte en option.

GMC a aussi confirmé l’ajout de la déclinaison hors-route AT4, qu’on a vu apparaître du côté du Sierra il y a quelques mois. Celle-ci viendra uniquement alimentée par le moteur V6, d’un rouage intégral à double embrayage semblable à ce qu’on retrouve dans le Chevrolet Equinox, et ornée de touches esthétiques distinguées comme une grille noircie et des jantes spécifiques.

Côté technologies, le GMC Acadia 2020 offre l’option d’un chargeur de téléphone sans fil, un nouveau système de navigation qui se met à jour en temps réel, une caméra de recul incorporée dans le rétroviseur et un système d’aide au freinage eBoost, entre autres.

Le GMC Acadia 2020 arrivera chez les concessionnaires canadiens d’ici l’automne prochain.