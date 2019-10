Une multitude d’activités pour l’Halloween à Saint-Constant

La Ville de Saint-Constant soulignera la fête de l’Halloween en grand avec plusieurs activités qui auront lieu tout au long du mois d’octobre. L’inscription est obligatoire pour toutes les activités et se fait en ligne au saint-constant.ca.

Halloween à la Bibliothèque

Toutes ces activités sont gratuites

Heure du conte du samedi (3 à 8 ans)

19 octobre à 13 h 30

Atelier lecture et bricolage (6 à 10 ans)

22 octobre à 18 h 30

Les petits contes (18 à 36 mois)

23 octobre à 9 h 30

Heure du conte en pyjama (3 à 8 ans)

23 octobre à 18 h 30

Cours et ateliers pour les enfants

Atelier parent-enfant de création de bonbons (4 à 8 ans)

Vendredi 11 octobre à 18 h 30 au Pavillon de la biodiversité

Coût : 30 $

Création d’œuvres d’art sucrées



Atelier de yoga d’Halloween (3 à 11 ans)

Dimanche 27 octobre au Pavillon de la biodiversité

9 h à 10 h (3 à 5 ans) et 10 h à 11 h 15 (6 à 11 ans)

Coût : 18 $

Par l’entremise de jeux, postures, massages et exercices de respiration, inspirés des sorcières, des chats noirs, des échelles et des citrouilles, faites découvrir l’univers merveilleux du yoga à votre enfant. Parents et enfants sont invités à se déguiser.

Atelier de décoration de citrouille (7 à 12 ans) Vendredi 25 octobre à 18 h au Centre municipal Coût : 18 $

Accompagné d’un animateur doué en art, les participants auront la chance de créer une citrouille pour décorer leur maison.



Atelier de bricolage d’Halloween (7 à 12 ans) Vendredi 18 octobre à 18 h au Centre municipal Coût : 15 $

Les jeunes sont invités à se mettre dans l’ambiance de l’Halloween pour créer des décorations époustouflantes.

Chocolaterie de Willy Wonka

Mercredi 31 octobre à 18 h 30 au Pavillon de la biodiversité

Petits et grands sont invités à découvrir les merveilleux secrets de la fabrication de sucreries en compagnie de Charlie. Surprises, bonbons et Oompa-loompas seront de la fête. Activité gratuite.