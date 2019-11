Une nouvelle agence de voyage s’installe à Delson

Une nouvelle franchise de la chaîne d’agences de voyage Expedia Centre de croisières a ouvert ses portes à la Plaza Delson, le 12 novembre.

Les entrepreneurs franchisés Daniel Louvet et Céline Marigaux veulent «aider les habitants de la région à réaliser leurs rêves de voyage de manière efficace et ce, pour tous les budgets», font-ils savoir par voie de communiqué. M. Louvet travaille dans le secteur de l’hôtellerie et des voyages depuis plus de 20 ans, alors que Mme Marigaux travaille dans la gestion de projets internationaux et en logistique depuis le début des années 2000.

«Internet peut être fastidieux et planifier des vacances en croisière implique de nombreux détails qui peuvent souvent être négligés. Nous sommes impatients de travailler avec les communautés de la région de Delson pour les aider à trouver la croisière ou les vacances parfaitement adaptées à leurs besoins», indiquent-ils.

Selon le rapport de la Cruise Lines International Association cité par les nouveaux franchisés, plus de 30 M de passagers feraient une croisière en 2019. De plus, 24 nouveaux navires océaniques, fluviaux et spécialisés devraient faire leurs débuts.