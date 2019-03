Une nouvelle fruiterie au Quartier de la gare à Saint-Constant

Crédit photo : Gracieuseté - Ville de Saint-Constant

Un nouveau commerce de fruits et légumes frais, de fromages et de charcuterie s’ajoute à l’offre alimentaire du Quartier de la gare à Saint-Constant.

La Ville a officialisé la signature du bail avec Le marché de Véro, lors de la séance extraordinaire du conseil, le 5 mars. Le commerce joint ainsi la boulangerie Au Four et au moulin, le détaillant de bières de microbrasserie la Bière à boire, le traiteur de mets préparés le Petit potager, la boucherie Larivière et fils, qui déménage de son local actuel, et la Libraire Boyer.

Tous les locaux du carrefour commercial situé au 117, rue Saint-Pierre appartenant à la Ville ont donc trouvé preneur.