Une nouvelle garderie écoresponsable verra le jour à Saint-Philippe

Un bâtiment de deux étages comprenant une garderie alternative écoresponsable et des bureaux d’affaires verra le jour sur le terrain de l’ancien magasin Luminaire, sur la route Édouard-VII, à Saint-Philippe. La compagnie locale Gestion Dclic inc. investira 2 M$ pour la construction du bâtiment.

Les travaux s’échelonneront sur plusieurs mois et se termineront à la fin de l’été 2020.

La garderie privée non-subventionnée, située à l’arrière du bâtiment, ouvrira à l’automne et pourra accueillir 80 enfants âgés de 3 mois à 5 ans. Ce projet créera une quinzaine d’emplois dans la municipalité. Quant à elle, la partie bordant la route Édouard-VII accueillera des bureaux commerciaux.

«Ce projet marque un premier pas vers la revitalisation du milieu villageois et viendra bonifier l’offre de locaux commerciaux, se réjouit la mairesse, Johanne Beaulac. De plus, l’arrivée d’une nouvelle garderie était attendue par notre communauté qui se compose de plus en plus de jeunes familles. L’ensemble du projet répondra à des besoins exprimés par les Saint-Philippiens et aura un impact stimulant pour le secteur.»

«Le besoin de services de proximité dédié à une population en croissance nous apparaît comme une opportunité intéressante d’aider la communauté, notamment les jeunes familles, qui représentent une grande part de notre clientèle», ajoute pour sa part le président de Gestion Dclic inc., Daniel Cliche.

Les propriétaires de la garderie Marilyn Gagné et Cynthia Doré, ont d’ailleurs déjà créé une page Facebook pour la garderie. Elles y ont annoncé que leur liste d’attente est déjà complète. Elles y ont aussi publié des images des plans extérieurs de la garderie réalisés par Architecture CBA.